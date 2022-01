“Non accadrà più…”: la sentenza che gela Agnelli e Allegri

Secondo Gigi Garanzini, giornalista de La Stampa, la Juventus non deve tanto rallegrarsi per la vittoria sulla Roma.

La Juventus, come più volte ha dimostrato nella sua storia, è una squadra dura a morire. I bianconeri contro la Roma erano sotto 3-1 ma sono riusciti a ribaltare il risultare, vincendo il match 3-4. I capitolini hanno gettato al vento anche l’occasione di pareggiare con il rigore sbagliato da Pellegrini.

Al fischio finale del match dell’Olimpico ci sono tanti abbracci tra i calciatori della Juventus, perché questo successo, arrivato in questa maniera, potrebbe rappresentare la svolta per la seconda parte della stagione. Se la ‘Vecchia Signora’ avesse perso contro la Roma, il discorso Champions si sarebbe fatto veramente arduo.

Garanzini sulla Juventus: “Contro la Roma è stato un miracolo”

In molti, però, non si fidano di quello che la Juventus ha mostrato ieri nel match dell’Olimpico. Tra questi c’è Gigi Garanzini, che nel suo editoriale per ‘La Stampa’ non ha risparmiato alcune critiche alla squadra di Allegri: “Non accadrà più di sfidare team come la Roma. Dunque i miracoli potrebbero essere terminati. Perché di miracolo si è trattato”.

L’articolo del giornalista continua: “E la sfortunata perdita di Chiesa non è stata compensata dal rigore parato da Szczesny, ma dallo scivolone di Pellegrini sulla ribattuta a porta vuota. Non c’è stato nessun spettacolo all’Olimpico”. La Juve adesso è attesa dalla gara di Supercoppa contro l‘Inter di mercoledì, dove dovrà fare a meno anche di Cuadrado e de Ligt, che saranno squalificati.