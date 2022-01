Genoa, Simone Inzaghi aiuta Shevchenko: colpo a sorpresa

Dopo la sconfitta contro lo Spezia di ieri, la situazione del Genoa è davvero critica. Il club ligure vuole rinforzarsi con Sensi.

Il Genoa ieri ha perso 0-1 contro lo Spezia il derby ligure a causa del gol segnato da Bastoni al 14′. I rossoblù hanno disputato un primo tempo sottotono e nella ripresa non sono riusciti a pareggiare, sbagliando diverse occasioni per segnare il gol che avrebbe riportato il risultato in parità.

La squadra di Shevchenko, assente in panchina perché debolmente positivo al Covid-19, è uscita dal campo accompagnata dai fischi dei propri tifoni. Il ‘Grifone’ adesso è penultimo in classifica a cinque punti dal Venezia quartultimo, ma ha almeno una gara in più rispetto alle sue avversarie nella lotta salvezza.

Stefano #Sensi could leave #Inter on loan in January. Many clubs (#Sassuolo, #Genoa, #Sampdoria, #Cagliari and #Fiorentina) have asked info for the italian midfielder, who would prefer to stay. Scheduled a meeting in the next days between Inter and his agent (G.Riso). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2022

Il Genoa è tra le squadre che stanno seguendo Sensi dell’Inter

Il Genoa, che sta riflettendo in queste ore sulla posizione si Shevchenko, è sicuramente tra le squadre più attive in questa sessione di mercato, considerando anche l’acquisto di Yeboah. Il club ligure non vuole fermarsi a rinnovare la rosa per cercare di salvarsi. Secondo ‘Nicolò Schira’, giornalista ed esperto di calciomercato, i rossoblù sono tra i club che stanno seguendo Sensi.

Sul centrocampista dell’Inter, che ha rotto con Simone Inzaghi, ci sono anche Sassuolo, che per lui sarebbe un ritorno, Sampdoria, Cagliari e Fiorentina. Sensi ha avuto tantissimi problemi fisici, ma potrebbe essere l’uomo giusto per dare una mano al centrocampo genoano.