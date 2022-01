L’Inter spiazza la Juventus: messaggio a sorpresa per Federico Chiesa

Dopo l’esito degli esami di oggi di Chiesa, l’Inter ha voluto incoraggiare il calciatore della Juventus con un messaggio su Twitter.

La Juventus ha vinto una gara sorprendente contro la Roma. I bianconeri sono riusciti a recuperare una partita che sembrava ormai persa. La squadra di Allegri se avesse perso contro i giallorossi, si sarebbe staccata quasi definitivamente dalla lotta per le prime quattro posizioni.

E’ stata la classica serata dolceamara per la Juventus, visto l’infortunio di Chiesa nel corso del primo tempo. Il calciatore in mattinata si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato la lesione del crociato del ginocchio sinistro. Il bianconero sarà sottoposto ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

Juventus, l’Inter dà l’in bocca al lupo a Federico Chiesa

Dopo questa diagnosi, che tutti temevano già ieri sera, la stagione di Federico Chiesa è ufficialmente finita. Questa è una bruttissima notizia anche per l’Italia di Mancini, visto che il calciatore della Juventus salterà anche i play-off di marzo per qualificarsi al prossimo Mondiale in Qatar.

In questi minuti c’è stato un bellissimo gesto da parte dell’Inter, nonostante la grandissima rivalità con la Juventus, per Federico Chiesa. Il club nerazzurro, infatti, ha scritto un messaggio di incoraggiamento su ‘Twitter’ per il giocatore bianconero: “In bocca al lupo, ti aspettiamo in campo per altri grande sfide”.