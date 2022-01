Juventus, è arrivata l’ufficialità che Agnelli non avrebbe mai voluto

La Juventus ha comunicato l’esito degli accertamenti effettuati da Federico Chiesa in mattinata al J Medical.

La Juventus è riuscita contro la Roma a segnare tre gol in sette minuti, riuscendo a vincere la gara dell’Olimpico 3-4. I bianconeri hanno giocato malissimo i primi settanta minuti, ma sia l’ingresso di Morata che il tracollo psicologico della squadra di Mourinho hanno cambiato le sorti della partita.

Per i bianconeri la vittoria sulla Roma è stata fondamentale, visto che con una sconfitta la distanza dalla zona Champions League sarebbe diventata difficilissima da colmare. Il match di ieri ha portato anche una bruttissima notizia sia per i tifosi della Juventus che per Allegri, ovvero l’infortunio di Chiesa.

Juventus, lesione del legamentro crociato anteriore per Chiesa

Il calciatore è uscito anzitempo nel corso del primo tempo e sin da subito si è temuto di un infortunio grave per l’ex calciatore della Fiorentina. Chiesa si è recato in mattinata al J Medical in stampelle per sottoporsi agli esami strumentali al ginocchio sinistro. C’era molta ansia nel conoscere gli esiti della visita di questa mattina.

Le previsioni negative sono state confermate dall’esito degli esami del J Medical. La Juventus, infatti, ha comunicato che gli accertamenti di questa mattina hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Chiesa sarà sottoposto ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni.