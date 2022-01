Juventus, sfortuna senza precedenti: ancora un positivo per Allegri

Altre notizie non buone per la Juventus che, oltre i tanti assenti, registra anche una nuova positività al Covid: ecco di chi si tratta

Massimiliano Allegri e la Juventus non vivono un momento semplice a causa delle numerose assenze. Dopo la bruttissima notizia comunicata dal club bianconero per la lesione del crociato di Federico Chiesa e dopo le assenze per le squalifiche di Cuadrado e De Ligt in vista della Supercoppa, arriva un nuovo annuncio ufficiale. Un giocatore della rosa è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di Aaron Ramsey, sempre meno a disposizione del tecnico della Juve.

Juventus, arriva il comunicato ufficiale: un giocatore è risultato positivo al Covid

La Juventus fa sapere, tramite un comunicato ufficiale, che in rosa è risultato positivo al Covid-19 Aaron Ramsey. Così si legge nella nota: “Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid 19 di Aaron Ramsey. Il calciatore è già stato posto in isolamento”. Il calciatore sta, quindi, già osservando la quarantena prevista in casi di positività e il tampone molecolare non ha lasciato spazio a dubbi. Ramsey, ancora di più ora, non sarà a disposizione di Allegri.

Il centrocampista è sempre più lontano dalla Juventus e si attende, con molta probabilità ormai, solamente un’offerta che possa permettere al club bianconero di lasciarlo partire per liberarsi anche da un ingaggio che appare pesante sulle casse del club. Il giocatore, infatti, non rientra nel progetto tecnico che Allegri sta costruendo. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023.