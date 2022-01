“Titolo definitivo…”: calciomercato Napoli, l’agente fa sperare De Laurentiis

Ottimo impatto con la maglia del Napoli per Tuanzebe. Il giorno dopo l’esordio arrivano parole chiare sul futuro del centrale inglese

Pochi minuti per lasciare il segno. Axel Tuanzebe ha debuttato nel finale della sfida vinta contro la Sampdoria, si è sistemato accanto a Rrahmani ed è stato puntuale in un paio di chiusure e preciso in alcune verticalizzazioni. Il Napoli lo ha prelevato pochi giorni fa in prestito secco dal Manchester United, ma il centrale inglese di origini congolesi non ha alcuna intenzione di tornare alla base a giugno e la stessa società azzurra sembra intenzionata a puntare su di lui anche per il futuro. La conferma è arrivata da Fabrizio Ferrari, suo agente per l’Italia, che è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ svelando quelli che potrebbero essere i progetti del Napoli per il futuro.

Napoli, svelato il futuro di Tuanzebe

Ferrari ha spiegato che il Napoli a fine stagione potrebbe anche riscattare il centrale ex Aston Villa: “Tuanzebe è stato scelto, non è un ripiego. Cercavano un difensore strutturato ma con velocità nelle gambe e Axel si sposava benissimo. Trasferimento a titolo decisivo? Ci sono tutti i margini, nessun dubbio. Axel non è venuto qui per fare quattro mesi ma per far capire il suo livello di calcio”.

Conferma diretta, dunque, sul suo futuro. Chiaro che tutto dipenderà dal suo inserimento in squadra. Per ora l’impatto è stato positivo. Tuanzebe è arrivato come alternativa ai due centrali (in attesa di Koulibaly) ma avrà tempo e modo per ritagliarsi il suo spazio approfittando dei tanti impegni stagionali.