Clamoroso Torino: Fiorentina umiliata, i granata passeggiano sui viola

Termina 4-0 tra Torino e Fiorentina: i padroni di casa calano il poker, Gemello non si fa sorprendere in porta

Il Torino cala il poker alla Fiorentina. La squadra di Ivan Juric vince perciò alla grande contro la Viola di Vincenzo Italiano che sembra smarrita, irriconoscibile. Luca Gemello, portiere giovanissimo classe 2000 dei granata, non si fa sorprendere in porta e blinda i pali da lui protetti, guadagnando uno splendido clean sheet. Vlahovic ‘annientato’ da Bremer. Brekalo scatenato segna la sua prima doppietta in Serie A.

Incredibile tra Torino e Fiorentina: la squadra di Juric stravince contro i viola

La squadra di Ivan Juric, nonostante le assenze, non si fa sorprendere e cala il poker. A segno vanno Singo al 19′, Brekalo con una doppietta personale al 23′ e al 31′ e Sanabria al 58′ che la chiude definitivamente. Vlahovic contenuto da Bremer diventa innocuo, ma la squadra intera di Vincenzo Italiano è irriconoscibile.

Lazio, Roma, Fiorentina perdono tutte in zona corsa per la Champions League e rallentano la propria corsa. Italiano allora dovrà capire cosa non ha funzionato e ragionare con i suoi per comprendere al meglio da dove ripartire per archiviare questo brutto pomeriggio di Serie A.

Classifica aggiornata di Serie A

Inter 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta 41*, Juventus 38, Roma 32, Fiorentina 32*, Lazio 32, Torino 28*, Sassuolo 28, Empoli 28, Bologna 27*, Verona 27, Udinese 19, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia 17, Cagliari 13*, Genoa 21, Salernitana 11**

*una partita in meno