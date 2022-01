Juve, tre acquisti e la decisione sul sostituto di Chiesa

Due o tre acquisti per la Juve di Allegri per cercare di raddrizzare le sorti della della stagione in corso. I bianconeri dovranno valutare anche il possibile nome sostituto di Chiesa sul mercato

Il piano mercato della Juventus partirà dall’assalto a un nuovo centrocampista e un nuovo attaccante. Da valutare anche il possibile affondo per un nuovo esterno offensivo. Tutto dipenderà dai piani di Allegri e da quelli societari, ma la sensazione è che il club bianconero possa puntare a sostituire Chiesa sul mercato. Nelle ultime ore starebbe trapelando il nome di Berardi, ma difficilmente il Sassuolo dirà sì all’addio imminente dell’esterno offensivo.

Un’indiscrezione che non starebbe trovando conferme: la Juventus, di fatto, piomberà su un nuovo esterno sinistro e non su ala offensiva di fascia destra. Nessun riscontro neanche per Dembelè del Barcellona, il quale potrebbe vestire bianconero, ma solamente in vista della prossima estate.

Acquisti Juve, caccia a un centrocampista: i nomi nella lista di Cherubini

Non solo un nuovo esterno offensivo d’attacco, ma attenzione anche al possibile affondo su un nuovo centrocampista. Piace Zakaria del Borussia Monch., ma sarà difficile convincere il club tedesco a dire sì fin da subito. Quasi impossibile arrivare anche a Luis Alberto della Lazio: il club biancoceleste non aprirà all’addio dello spagnolo senza obbligo di riscatto.

Per quel che riguarda il nuovo centravanti, invece, Scamacca resta il primo obiettivo per giugno. Serviranno 40 milioni di euro. Non è escluso che la Juve possa tentare l’affondo per Icardi o Aubameyang di fronte a un’offerta basata sul prestito secco di 6 mesi.