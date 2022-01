“Ho parlato col PSG”: Serie A, il campione spiazza i tifosi

Serie A, occhio al super retroscena di mercato. Il big ammette: “Sì, ho parlato anche con il PSG” e spiazza i tifosi

Nonostante Lorenzo Insigne sia pronto a dire addio, il Napoli può quantomeno fare affidamento sugli altri senatori del proprio gruppo. Dries Mertens (anche lui in bilico, contrattualmente) e soprattutto Kalidou Koulibaly: il centrale senegalese è ormai uno dei totem della formazione azzurra, nonché uno dei migliori calciatori di tutta la Serie A.

Pertanto, anche uno degli elementi più desiderati in sede di calciomercato. In particolare dai top club europei che spesso hanno provato (senza successo) a portarlo via da Napoli, come ammesso dallo stesso Koulibaly nella sua ultima sortita mediatica.

Napoli, occhio al retroscena di Koulibaly: “Sì, ho parlato con il PSG…”

“Sì, è vero. In passato ho avuto delle discussioni con diversi club. Tra questi anche il PSG, ho parlato anche con loro”: questo il retroscena svelato da Kalidou Koulibaly, ai microfoni di ‘Canal+’. Attualmente positivo al Covid-19 e in quarantena nel ritiro del suo Senegal (impegnato nella Coppa d’Africa), il centrale azzurro si è raccontato senza troppi filtri.

“Fu il Napoli a decidere di trattenermi – spiega Koulibaly – Ci fu un interesse del PSG, ma oltre sono cose che non amo raccontare. Posso solo dire che è bello vedere un club come il Paris interessarsi a me, fa piacere. Dimostra che la gente mi vede ad alto livello. E poi è bello essere accostati ad un idolo come Sergio Ramos. Detto questo, il Napoli ha sempre dimostrato tutto il proprio amore nei miei confronti. Continuerò a lavorare duro e ad essere tra i migliori difensori al mondo”.