La Roma di José Mourinho ora attende solo lo svolgimento delle visite mediche: colpo di mercato alle porte per i giallorossi

José Mourinho chiede e ottiene un altro rinforzo di mercato per la sua Roma. I giallorossi, che ancora stanno digerendo la sconfitta amara ricevuta allo Stadio Olimpico dalla Juventus di Massimiliano Allegri, sono pronti ad accogliere un nuovo rinforzo.

Gli ultimi due turni di campionato non hanno sorriso alla Roma di José Mourinho che oltre alla sconfitta ricevuta dal Milan di Pioli, ora deve anche assorbire e superare quella inferta dalla Juve in rimonta. Un risultato ribaltato in meno di dieci minuti, quando i giallorossi erano a più due gol sui bianconeri.

Già per la 21esima giornata di Serie A, Mourinho ha avuto a disposizione l’ultima trattativa portata a termine dalla Roma, ovvero Maitland-Niles schierato subito titolare. Ora, inoltre, sembrerebbe tutto fatto per un altro colpo di mercato. Previste per domani le visite mediche.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

#Roma in conclusione la trattativa con il #Porto per Sergio Oliveira. Il centrocampista domani dovrebbe svolgere le visite mediche con i #giallorossi. Nuovo rinforzo in arrivo per #Mourinho. ✔️ @tvdellosport https://t.co/5LnPzYiW4v — Gianluigi Longari (@Glongari) January 11, 2022

Calciomercato Roma, previste per la giornata di domani le visite di Sergio Oliveira

Il secondo colpo di mercato chiesto e voluto da Mourinho ora si sta realmente concretizzando. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, giornalista di ‘Sportitalia’, infatti: “Roma, in conclusione la trattativa con il Porto per Sergio Oliveira. Il centrocampista domani dovrebbe svolgere le visite mediche con i giallorossi. Nuovo rinforzo in arrivo per Mourinho”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, finalmente l’annuncio: rinforzo in arrivo per Spalletti

Sergio Oliveira è perciò pronto ad arrivare in prestito alla Roma dal Porto. Il classe 1992 andrebbe così a rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho nella parte centrale del campo. Il centrocampista, inoltre, è in scadenza con il suo club di appartenenza nel 2025 ma i giallorossi puntano a esercitare l’opzione di riscatto per il suo profilo. In questa stagione ha disputato in totale 24 match, in cui ha segnato 5 gol e servito 1 assist.