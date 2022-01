Napoli, finalmente l’annuncio: rinforzo in arrivo per Spalletti

Buone notizie in casa Napoli e per Luciano Spalletti: il club comunica in via ufficiale che il giocatore sarà a disposizione

Il Napoli di Luciano Spalletti, già da prima della sosta per le vacanze natalizie, è stato duramente colpito dalle numerose e pesanti assenze. Quasi in un solo colpo, infatti, il club ha perso per infortunio soprattutto Koulibaly e Osimhen. Ma ai due big si sono via via aggiunte le diverse positività al Covid che hanno ristretto di molto le scelte affidate al tecnico partenopeo.

Ora però è arrivata una buona notizia: il big ritorna a disposizione di Luciano Spalletti che può nuovamente fare affidamento su di lui. L’attacco ritrova rinforzi, ancor di più dopo il nuovo infortunio riportato da Lorenzo Insigne agli adduttori.

Dopo la vittoria di misura ottenuta il 9 gennaio contro la Sampdoria, il Napoli cerca continuità e il tecnico sta pensando al meglio come affrontare i prossimi match. La squadra sarà infatti impegnata giovedì 13 gennaio, in Coppa Italia, contro una Fiorentina in cerca di rivalsa dopo il brutto ko subito contro il Torino.

Napoli, buone notizie per Spalletti: Lozano torna a essere negativo al Covid

Tramite i propri canali ufficiali, quindi, il Napoli ha comunicato che Luciano Spalletti avrà di nuovo a disposizione Lozano. L’attaccante ha superato la positività al Covid e il club ha comunicato tramite una nota ufficiale: “Hirving Lozano negativo al Covid-19. Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore!“.

Recupero perciò importante in vista delle prossime sfide di Serie A e non solo. Una comunicazione che tanto Spalletti quanto i tifosi partenopei aspettavano con ansia. Per il giocatore, ormai, il Covid è solamente un brutto ricordo. Restano, dunque, nella lista positivi al virus Meret, Mario Rui, Malcuit, Koulibaly e Zielinski.