Genoa, mani nei capelli per Shevchenko: il comunicato preoccupa i tifosi

Andrij Shevchenko ed il Genoa sono nei guai fino al collo. Il club rossoblù ha annunciato la positività al Covid-19 di due calciatori.

Non finiscono i guai per il Genoa di Andrij Shevchenko. Il club rossoblù, finito nei bassifondi della classifica di Serie A 2021/2022, è alle prese con alcuni casi di positività al Covid-19 che rischia di complicare ancora di più il cammino in campionato. Oltre ai risultati che tardano ad arrivare, infatti, il club ligure dovrà fare a meno di alcuni membri della propria rosa.

Ad essere risultato positivo al Coronavirus, infatti, oltre all’allenatore Shevchenko, anche due calciatori. A comunicare la notizia è stato lo stesso Genoa con una nota ufficiale apparsa sui propri canali.

Genoa, altri due positivi al Covid: il comunicato

Questo il comunicato del club rossoblù: “Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di ieri due giocatori della Prima Squadra sono risultati positivi alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. I due calciatori sono stati posti in isolamento domiciliare e le Autorità Sanitarie competenti sono state prontamente informate”.

La notizia fa preoccupare non poco i tifosi e la dirigenza. Già nella giornata di domenica, infatti, il presidente Zangrillo aveva messo tutti sul banco degli imputati. Gli ultimi casi di positività al Covid, infatti, potrebbero far peggiorare ancora di più le cose, considerando che le prestazioni della squadra faticano ad arrivare. Per questo motivo la squadra e l’allenatore sono chiamati ad uno sforzo in più, al fine di allontanare gli spettri della Serie B e salvare la stagione.