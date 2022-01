Serie A, il club è un focolaio: i positivi al Covid sono dodici

Il club di Serie A è un vero e proprio focolaio: un nuovo giocatore è risultato positivo al Covid, che non lascia tregua anche al campionato

Il mondo della Serie A e del calcio in generale, così come il resto dei vari settori in Europa, è duramente colpito dalle positività al Covid-19. La corsa del virus non rallenta. Da parte delle società, per questo motivo, si susseguono i vari comunicati ufficiali per rendere noti i numeri dei positivi tra i giocatori e il resto dello staff.

La Lega Serie A non ha intenzione di sospendere il campionato. Le gare, come avvenuto in questa 21esima giornata di campionato, vengono regolarmente disputate. Anche in quei casi in cui alcune squadre hanno out un alto numero di giocatori titolari.

Ci sono club che più di altri sono stati perciò duramente colpiti negli ultimi giorni. Gli allenatori faticano a comprendere come disporre la propria squadra in campo e che tipo di gioco dare a quei giocatori che hanno a disposizione. Negli ultimi minuti, perciò, è arrivato un nuovo comunicato ufficiale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, l’Udinese ancora colpito dal Covid: un altro giocatore è risultato positivo al virus

L’Udinese ha emanato quindi un nuovo comunicato ufficiale con cui ha reso noto che un altro giocatore è risultato positivo al Covid. Nella nota, infatti, si legge: “Udinese Calcio comunica che, all’esito dei nuovi test a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra, un nuovo calciatore partecipante alla gara di domenica contro l’Atalanta è stato trovato positivo al Covid-19“.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Cagliari-Bologna: segui la partita LIVE

“Come da norme – ha proseguito nel comunicato il club – e protocolli sono state allertate le autorità sanitarie competenti in materia. Sono, dunque, nove i calciatori attualmente positivi al Covid e in isolamento a cui si aggiungono tre membri dello staff“. Dodici in totale per il gruppo squadra. Una situazione, quindi, davvero difficile quella vissuta dall’Udinese in queste ultime settimane.