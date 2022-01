“Multa da 188 milioni…”: occhio Inter, doccia fredda per Suning

Cattive notizie per Suning, che perde la causa e ora dovrà pagare una multa salata: doccia fredda per l’Inter e per l’emittente cinese

Spuntano seri problemi per Suning. I proprietari dell’Inter non hanno, infatti, rispettato gli accordi presi con la Premier League e ora saranno costretti, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, a pagare una multa salata. Una doccia fredda che colpisce il gruppo cinese.

La Premier League, quindi, non perdona Suning e, come riportato sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’, ora la multa da pagare per i proprietari del club nerazzurro peserà e non poco sulle casse della società: ammonta a 188 milioni di euro, ovvero a 213 milioni di dollari il debito da dover pagare alle casse della Premier League.

Doccia fredda per una proprietà che ha visto già in precedenza l’imposizione di vincoli da parte del governo cinese e che ha a che fare anche con le perdite economiche derivate dalla pandemia dovuta al Covid. La perdita della causa colpisce, perciò, di rimando anche l’intero gruppo dell’Inter.

Inter, multa da 188 milioni di euro per Suning: i dettagli di quanto accaduto in Premier League

Come reso noto da ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, per Suning ci sarà l’obbligo di versare 188 milioni di euro nelle casse della Premier League. Per comprendere i motivi della multa, però, c’è da fare un passo indietro. L’emittente televisiva cinese ‘PPTV’, di proprietà appunto di Suning, non aveva pagato due rate di diritti televisivi al campionato inglese, adducendo come motivazione del mancato pagamento la pausa forzata di cento giorni per la pandemia di Covid nel 2020.

Queste motivazioni, però, non sono state sufficienti e il giudice dell’Alta Corte di Londra ha ritenuto di dover condannare l’emittente cinese con una multa salata. Suning, inoltre, dovrà anche pagare gli interessi per le spese legali. Come riferito, infatti, dal giudice il gruppo cinese: “Non ha pagato un importo sostanziale di spese legali in sospeso“.