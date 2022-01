“Vuole scaricarlo”: Lazio, Sarri sacrifica un big e punta l’ex Napoli

Sarri chiede rinforzi a centrocampo per la Lazio. Per accontentarlo il club potrebbe aprire alla cessione di una stella già a gennaio.

Il mercato di gennaio è aperto da poco più di una settimana, e anche se la Lazio fino a oggi ha operato soprattutto in uscita, con l’intenzione di liberarsi degli esuberi, presto potrebbe tentare di concludere almeno un’operazione in entrata per accontentare Maurizio Sarri.

Il tecnico biancoceleste chiede infatti rinforzi per la mediana, essenziale per sviluppare la sua idea di calcio. E in questo senso avrebbe fatto pressioni alla dirigenza che però per motivi di liquidità deve prima effettuare una cessione di spessore. Incassando soldi che poi verrebbero reinvestiti per un nuovo centrocampista.

Le cessioni effettuate fino a oggi – Escalante, Rossi – dunque non bastano. Per accontentare l’allenatore Lotito e Tare devono registrare una cessione eccellente, e questa potrebbe corrispondere al nome di Luis Alberto. Lo spagnolo fatica a entrare negli ingranaggi di Sarri, e dopo aver trascorso numerose partite in panchina sarebbe l’indiziato numero uno a lasciare Formello.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sarri chiama Allan o Vecino alla Lazio: Luis Alberto out?

Più Luis Alberto di Muriqi e Lazzari, dunque, a cui si fatica a trovare una collocazione in squadra ma che non hanno attirato interessi di mercato. Diverso il discorso per lo spagnolo, che gode di buona considerazione in patria, in Premier League e anche in Italia dove il Milan ci avrebbe fatto un pensierino.

A riportare la notizia Il Messaggero in edicola oggi, che racconta anche di come la Lazio si butterebbe poi sul mercato in entrata dove avrebbe individuato due pupilli di Sarri: Allan, attualmente in forza all’Everton, e Vecino che invece si trova praticamente fuori rosa all’Inter. Due giocatori di esperienza e che costerebbero poco dal punto di vista del cartellino.

Allan infatti non si è ambientato in Inghilterra e potrebbe arrivare in prestito fino a fine stagione, con riscatto eventualmente da discutere a giugno, mese in cui scade il contratto di Vecino per il quale chiaramente l’Inter non chiederebbe niente.

LEGGI ANCHE>>>PSG, Mbappé è in pericolo: terribile minaccia, il club trema

Sia Allan che Vecino certo non corrispondono all’identikit stilato dalla società, che intende rinnovare e ringiovanire la rosa. Tuttavia garantirebbero a Sarri le soluzioni necessarie per far decollare la Lazio, che oltre che al futuro deve guardare con attenzione anche al presente.