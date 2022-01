Mondiali, la rivelazione che non farà felice Mancini: “Non ci penso”

Il messaggio giunto al termine del match tra Cagliari e Bologna non avrà lasciato indifferente Mancini: il ct dovrà sostituire Chiesa

La vittoria del Cagliari contro il Bologna ha lasciato in eredità un messaggio poco gradevole per Roberto Mancini, che ieri ha ricevuto la notizia dell’infortunio di Federico Chiesa e dovrà pensare alla sua sostituzione in vista dei playoff qualificazione al Mondiale in Qatar.

Mancini (La Presse)Il gol di Pereiro in pieno recupero ha restituito la speranza al Cagliari e all’intera Sardegna. I rossoblù di Walter Mazzarri sono tornati a sperare con il 2-1 ottenuto contro il Bologna. Il messaggio confezionato da uno degli elementi di punta dei sardi non avrà lasciato indifferente Mancini. La connessione tra i due eventi è presto detta…

Italia, Joao Pedro gela Mancini: “Sono pienamente concentrato sul Cagliari, mi dispiace per Chiesa”

Il successo contro la formazione di Mihajlovic è arrivato in circostanze simile a quello conquistato contro la Sampdoria. Anche contro i blucerchiata, la squadra rossoblù è passata in svantaggio e ha poi ribaltato la sfida concludendo sul 2-1. Il match casalingo è stato ancora più sofferto e la rete che ha regalato i tre punti è arrivata quando ormai un po’ tutti i presenti sugli spalti avevano smesso di credere nel completamento della ‘remuntada’ in seguito all’iniziale gol ospite realizzato da Orsolini su calcio di punizione.

Il sentimento di riscossa che accompagna la squadra di Mazzarri è stato espresso al termine della partita da uno dei veterani e punti di forza dei sardi, Joao Pedro: “Farebbe piacere a chiunque vestire la maglia dell’Italia ma in questo momento non ci penso. Dopo la vittoria dell’Europeo un po’ tutti ci saremmo aspettati qualcosa di differente ma non è facile ottenere il pass Mondiale in Europa. Sono comunque concentrato pienamente sul Cagliari e ogni altro discorso non mi tocca in questo momento. Sono concentrato al 100% sul club. Mi dispiace per Chiesa, è un giocatore eccezionale”, ha detto l’attaccante cagliaritano ai microfoni di Dazn.

Le ultime due vittorie ottenute nello spazio di pochi giorni hanno restituito fiducia al Cagliari. Nonostante ciò, i sardi restano al terzultimo posto in classifica della Serie A, ad un punto di ritardo dal Venezia (che ha però una gara in meno) e a -3 dallo Spezia, vittorioso contro il Genoa nell’ultima giornata.