Le scuse non bastano: tre turni di squalifica al centrocampista dell’Inter

Il centrocampista di Inzaghi ha scritto alla Fifa ma dovrà saltare le prossime tre determinanti partite nella corsa per il Mondiale

Dall’inizio del campionato, soltanto in una circostanza è riuscito a convincere Simone Inzaghi a consegnargli una casacca di titolare. In questo momento però la sua concentrazione è rivolta sulla qualificazione mondiale.

Il centrocampista nerazzurro spera di esserci alla manifestazione in programma tra novembre e dicembre di quest’anno in Qatar. Per questa ragione vuole dare il suo apporto alla nazionale. La lettera inviata, con tanto di scuse, potrebbe però non bastare per mettersi a disposizione del suo paese.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Vidal scrive alla Fifa per chiedere scusa: salterà le importanti gare di qualificazione al Mondiale

Il centrocampista cileno Arturo Vidal ha inviato una lettera alla Fifa per scusarsi per l’espulsione dello scorso 17 novembre contro l’Ecuador. In quella circostanza, il calciatore dell’Inter è stato espulso dopo appena 13 minuti a causa di un brutto fallo compiuto su Felix Torres. Un calcio in faccia che ha provocato il cartellino rosso e anche la mano pesante nei suoi confronti.

Il giocatore ex Juventus e Barcellona, infatti, è stato firmato per 3 partite pertanto salterà le sfide del 28 gennaio contro l’Argentina, del primo febbraio contro la Bolivia e anche quella del 24 marzo contro il Brasile. A Vidal è stata anche inflitta una ammenda di 5000 franchi svizzeri, come riporta ‘Sky Sport’.

Ora, secondo quanto riportato da ‘latercera.com’, il centrocampista avrebbe inviato una lettera per scusarsi, spiegando pure che l’episodio si è verificato involontariamente, come ammesso pure da Torres.

Rimane la decisione del giudice sportivo che costringerà Vidal a seguire dalla tv le sfide determinanti per le sorti della ‘Roja’.

LEGGI ANCHE >>> Roma, l’imminente addio che fa felice due volte Mourinho

Con la nazionale maggiore del suo Paese, Arturo Vidal ha totalizzato 131 presenze mettendo a segno 32 gol. Il Cile è sesto nel girone di qualificazione pertanto deve risalire in fretta nelle ultime gare rimaste per provare a strappare un post per il prossimo Mondiale.