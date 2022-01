Napoli, ancora guai per Spalletti: out un altro titolare

Novità sulle condizioni di Lorenzo Insigne, che ha subito un infortunio nel primo tempo di Napoli-Sampdoria. Arriva il comunicato della società azzurra.

Al 25′ della gara allo Stadio Maradona contro la Sampdoria, Lorenzo Insigne è stato costretto ad uscire dal campo, lasciando spazio a Matteo Politano. Problemi muscolari alla coscia per l’attaccante, che a luglio si trasferirà al Toronto, dopo la naturale conclusione del suo contratto con il club che l’ha visto nascere e crescere professionalmente.

Uno stop imprevisto, che costringerà Luciano Spalletti, già in emergenza per gli assenti a causa della Coppa d’Africa e del Covid-19, a fare a meno del giocatore per qualche match. Questa mattina il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali necessaria, che hanno fatto luce sull’infortunio muscolare.

Infortunio Insigne, il comunicato del Napoli sulle condizioni del capitano

Il Napoli rende note le condizioni dell’attaccante col seguente comunicato, diffuso sui canali ufficiali del club, e si tratta di “una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo”. Ancora non ci sono date precise stimate per il rientro in campo.

Nel frattempo, però, arrivano notizie rassicuranti su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha recuperato dal Covid ed è rientrato in Italia. Inoltre ha sostenuto alcune visite mediche per sincerarsi in merito alle sue condizioni: “Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo dopo aver completato l’iter di visite post Covid-19 presso Pineta Grande. Victor ha svolto il controllo programmato con il Professor Tartaro e il Dottor Santagata. L’attaccante azzurro sta bene e nei prossimi giorni si riaggregherà al gruppo lavorando con il supporto di una maschera specifica“.