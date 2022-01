“Accordo col Barcellona…”, addio alla Serie A: il big pronto a tradire i tifosi

L’accordo con il Barcellona sembra ormai essere stato preso: il giocatore è pronto a tradire i suoi tifosi e a deludere la Serie A

Il centrocampista sembra ormai essere davvero a un passo dal Barcellona. Xavi lo vuole con sé nelle file dei blaugrana e la Liga spagnola potrebbe così evitare di perdere il campione di nazionalità iberica. La Serie A potrebbe restare delusa da questa operazione di calciomercato, così come gli attuali tifosi del giocatore potrebbero sentirsi traditi.

Il Barcellona ha bisogno di rinforzi per affrontare al massimo delle proprie forze la restante parte della stagione. Nella classifica della Liga il club affidato a Xavi è attualmente in 6ª posizione con 32 punti. Pian piano, tra le difficoltà legate alle positività al Covid, i problemi societari e l’umore che non è certamente dei migliori, la squadra sta cercando di recuperare il terreno perso.

Ora però è tempo di calciomercato e il club di Laporta sta cercando di pescare profili che possano garantire maggiore qualità e maggiori certezze all’interno della propria rosa. Secondo quando riferito dal giornalista Eduardo Inda a ‘El Chiringuito TV’ l’accordo tra il Barça e il giocatore sarebbe già stato preso.

Calciomercato Barcellona, Eduardo Inda non ha dubbi: “Pronto a firmare con il club”

Xavi vuole fortemente il giocatore: Isco, secondo quanto riferito da Eduardo Inda a ‘El Chiringuito TV’, avrebbe già un accordo con il Barcellona e mancherebbe solamente la firma: “Ha un accordo in linea di principio per firmare per il Barcellona. Xavi ha parlato con lui la scorsa settimana”. Se il trasferimento si dovesse concretizzare, però, Isco tradirebbe il suo attuale club di appartenenza, il Real Madrid dove ha giocato per ben nove anni dal 2013 ad oggi.

Non solo una brutta notizia per il Real Madrid ma anche per la Serie A, dal momento che il trequartista era e continua a essere un osservato speciale soprattutto di Juventus e Milan, ma anche della Fiorentina. Xavi potrebbe essere determinante nella decisione finale di Isco, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2022.