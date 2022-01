Tutto pronto per il fischio di inizio di Cagliari-Bologna, match che chiude la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle 20:45.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Cagliari-Bologna. Alle ore 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari, la squadra di Walter Mazzarri ospita i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. Il 2022 dei padroni di casa è iniziato bene, con una vittoria inaspettata contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa nell’ultimo turno di campionato.

Non si può dire lo stesso per la formazione emiliana, falcidiata dal Covid-19 e dal crescente numero di calciatori risultati positivi al tampone molecolare. La squadra di Mihajlovic, infatti, è stata fermata dall’ASL contro l’Inter per la gara dell’Epifania. Ad arbitrare il match è il signor Ghersini di Genova. Al VAR, invece, ci sarà il duo formato da Maresca e Di Iorio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari-Bologna, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Mazzarri. A disp.: Aresti, Radunovic, Lykogiannis, Zappa, Pereiro, Gagliano, Olbert, Ladinetti.

LEGGI ANCHE >>> Ancora una beffa per Donnarumma al PSG: “In porta è un…”

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic. All.: Mihajlovic. A disp.: Bardi, Bagnolini, De Silvestri, Stivanello, Viola, Pyyhtia, Van Hoojidonk, Pagliuca, Cangiano, Falcinelli.