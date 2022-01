Cagliari, tra acquisti e cessioni: ecco il nuovo centrocampista

Potrebbero essere tre o quattro gli acquisti del Cagliari in vista dell’attuale sessione di mercato invernale. Definito l’arrivo di Lovato, massima attenzione ai prossimi obiettivi rossoblù

Il Cagliari sarà chiamato alla prova del nove per cercare di tenere vive le speranze salvezza in vista della seconda parte di stagione. Occhi proiettati sul mercato e caccia alle occasioni giuste per completare la rosa da mettere a disposizione di Mazzarri in vista delle prossime settimane.

Dopo l’arrivo di Lovato, come confermato da “Sportitalia”, il Cagliari potrebbe tentare l’affondo anche per Goldaniga. Trattativa serrata con il Sassuolo, pronta a decollare già nel corso delle prossime ore. Il diretto interessato, dal canto suo, avrebbe già dato il suo ok alla nuova avventura in maglia rossoblù.

Non solo difesa, occhi puntati anche sul centrocampo. Baselli, come riferito sempre dai colleghi di “Sportitalia”, resta in cima alle preferenze di Mazzarri per quel che riguarda la linea mediana, tutto dipenderà dalla decisione del centrocampista granata, pronto a sciogliere le riserve nelle prossime ore.

Acquisti Cagliari, le novità su Calafiori: Nandez verso la cessione

Non solo Goldaniga, il Cagliari osserva attentamente anche il profilo di Calafiori. L’esterno della Roma potrebbe lasciare la Capitale solamente con la formula del prestito secco. Il giocatore potrebbe accettare di buon grado la destinazione isolana.

Dal punto di vista delle cessioni, invece, Godin sarà presto un nuovo giocatore dell’Atletico Mineiro (attesa l’ufficialità), mentre il Cagliari saluterà Nandez solamente di fronte a un’offerta da 40 milioni di euro. Inter avvisata: sono attese novità nei prossimi giorni.