“Gioca lui”: Fiorentina, la doppia sorpresa in Coppa Italia fa esultare i tifosi

Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa in vista di Napoli-Fiorentina, gara di Coppa Italia prevista per domani

La Fiorentina si prepara a ripartire e a rendere la sconfitta contro il Torino solo un brutto ricordo. La Viola, infatti, affronterà nel pomeriggio di domani, alle ore 18:00, il Napoli di Luciano Spalletti. La sfida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, quindi, si prefigura come un punto di (ri)partenza.

Vincenzo Italiano è intervenuto solamente poco fa in conferenza stampa per il match di Coppa Italia che è in programma per domani. Il tecnico della Fiorentina ha dichiarato: “Penso che i ragazzi siano consapevoli della brutta figura che abbiamo fatto a Torino. Una cosa inaspettata per quanto riguarda l’approccio e ciò che sembrava già acquisito. C’è poco da dire, solo che è una partita storta e che non siamo stati all’altezza”.

Manca ormai pochissimo per l’incontro allo Stadio Maradona e il mister, oltre a presentare l’importanza della sfida, ha anche fatto un annuncio che renderà felici i tifosi del club. Un importante recupero e una prima convocazione sono adesso certi.

Coppa Italia, Napoli-Fiorentina parla Italiano: Dragowski torna titolare al Maradona

Vincenzo Italiano, perciò, ha fatto un annuncio che ha sorpreso i tifosi viola e ha regalato loro una buona notizia: “Dragowski? Si è fatto male con il Napoli e rientrerà domani contro il Napoli. Sarà lui il titolare domani. Ha recuperato, non ha più problemi”. Il portiere aveva, infatti, rimediato un infortunio alla coscia il 3 ottobre 2021 proprio contro il club partenopeo ma ora lo stop è finalmente archiviato.

C’è anche un’altra buona notizia per la Fiorentina. Italiano ha anche riferito sul nuovo arrivato: “Piatek convocato? Sì, ha fatto due allenamenti. Da domani inizierà a far parte di questa nuova avventura. Si allena forte ed è felicissimo di far parte di questo gruppo e lo sfrutteremo al meglio”.