Inter-Juve, Allegri protagonista a bordocampo: il gesto che spiazza i tifosi

E’ in corso il secondo tempo supplementare della finale di Supercoppa Italiana tra l’Inter e la Juventus. Dopo un ottimo inizio dei nerazzurri, che hanno all’11′ hanno protestato tantissimo per un presunto fallo da rigore di Chiellini su Barella, a passare in vantaggio al 25′ è la squadra di Allegri con colpo di testa di McKennie, imbeccato da un cross di Morata.

Trascorrono dieci minuti e Doveri assegna un rigore all’Inter per un tocco di De Sciglio su Dzeko. Il penalty viene battuto da Lautaro Martinez, che riesce a riportare il risultato in parità. La seconda frazione di gara incomincia con due occasioni di Bernardeschi, che si spengono sul fondo.

L‘Inter risponde al 50′ con Dumfries, ma è bravo Perin a respingere il colpo di testa dell’olandese. Le due squadre sono stanche e la gara pian piano scivola verso i tempi supplementari. La prima occasione dell’extra time è per gli uomini di Simone Inzaghi con Sanchez, che sfiora il palo con un colpo di testa .

Allegri tocca le corde dei suoi: “Andiamo in campo convinti di vincere”

Durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo, Massimiliano Allegri è stato intercettato dalle telecamere di ‘Mediaset’ mentre incitava i suoi calciatori: “Diamo tutto, andiamo in campo convinti di vincere. Quindici minuti ancora, diamo tutto quello che abbiamo”.

Belle parole del tecnico toscano che hanno spiazzato un po’ tutti. Allegri ha sempre mostrato una certa sobrietà nella sue dichiarazioni. La posta in palio è alta questa sera, perchè la Supercoppa rappresenta sempre un trofeo e perchè la Juventus ha la necessità di un segnale di luce in una stagione, fino a questo momento, anonima.