La Juve ha deciso: scatto sul mercato e due colpi immediati

Il mercato della Juve potrebbe entrare subito nel vivo con due colpi immediati. Caccia a un nuovo centravanti, ma attenzione anche all’assalto del nuovo centrocampista e al piano cessioni

La Juventus piomberà con forte decisione sul mercato per cercare di assicurarsi un nuovo centravanti in vista delle prossime settimane. Occhi puntati su Icardi, ma difficilmente il PSG aprirà all’addio dell’attaccante argentino sulla base del prestito secco. Bianconeri vigili su più fronti in attesa della stoccate decisiva.

Piace anche Aubameyang, con l’Arsenal pronta ad aprire concretamente all’addio del centravanti. Più defilato il profilo di Scamacca: il Sassuolo lo valuta circa 40 milioni di euro, sarà difficile convincere il club neroverde ad accettare un’offerta al ribasso dei bianconeri.

Non solo un nuovo centravanti: la Juventus punterà con forte decisione anche su un centrocampista. Piace Zakaria del Borussia Monch., il quale potrebbe arrivare subito a prezzo di saldo considerando il suo contratto in scadenza con il club tedesco nei prossimi mesi.

Mercato Juve, il piano cessioni: la decisione su Kulusevksi e McKennie

Logica e quasi scontata la decisione sul futuro di Kulusevski dopo l’infortunio di Chiesa. L’esterno offensivo svedese resterà alla Juventus in vista dei prossimi mesi. Tuttavia, occhio alle possibili offerte irrinunciabili da circa 40 milioni di euro, le quali potrebbe far riflettere la dirigenza della Juve.

Nessun addio neanche per McKennie: il centrocampista texano è ormai un punto fisso del centrocampo di Allegri. Il tecnico ha messo il veto sul suo possibile addio. Discorso differente in vista della prossima estate: un’offerta da 30 milioni di euro potrebbe spingere la Juve a valutare la possibile cessione.