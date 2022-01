La Juve ha scelto il primo colpo dell’estate: si chiude a costo zero

Il mercato della Juve entrerà nel vivo già nel corso delle prossime settimane, ma difficilmente i bianconeri metteranno a segno grandi colpi già nei prossimi giorni. Occhio al doppio affare in vista dell’estate

La Juventus è pronta a valutare un possibile affondo sul mercato già in vista delle prossime settimane. L’infortunio di Chiesa potrebbe costringere la dirigenza bianconera a trovare un sostituto dell’esterno viola fin da subito. Occhio, però, alla possibile variante tattica: Allegri potrebbe puntare l’indice su un centravanti e non su un esterno offensivo.

Considerata l’impossibilità di sostituire Chiesa entro poche settimane, soprattutto dal punto di vista qualitativo e tattico, non è escluso che la Juventus cambia strategia affidando la corsia mancina al ballottaggio serrato tra Bernardeschi, Kean e Morata, con la caccia a un nuovo bomber d’area di rigore.

Il piano mercato dei bianconeri potrebbe dipendere anche dal piano cessioni: Ramsey, Rabiot e De Ligt potrebbero lasciare la Juventus tra gennaio e la prossima estate. Dalla cessione del difensore olandese (prossimo giugno) i bianconeri potrebbero incassare circa 75-80 milioni.

Mercato Juve, Icardi prima scelta: si allontana Scamacca. Zakaria colpo dell’estate

Il primo acquisto della Juventus della prossima sessione estiva potrebbe essere Zakaria. Il centrocampista svizzero, attualmente in forza al Borussia Monch., potrebbe sbarcare a Torino a costo zero in vista della prossima estate. Allegri sarebbe pronto ad accogliere a braccia aperte il mediano per completare la linea dei centrocampisti in rosa.

Ritornando al discorso attaccanti, Icardi resta il primo nome nella lista di Cherubini per l’attuale sessione di mercato invernale. Il PSG aprirà al suo addio solamente di fronte a un’offerta basata sul prestito con obbligo di riscatto. Situazione difficile e complicata. Scamacca resta la prima alternativa, ma il Sassuolo aprirà al suo addio imminente solamente di fronte a un’offerta immediata da 40 milioni di euro.