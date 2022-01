“Mi ha fregato, non lo nominare”: Mourinho attaccato in diretta tv

José Mourinho è stato attaccato in diretta da un conduttore tv in Spagna per un episodio accaduto ai tempi in cui guidava il Real Madrid.

José Mourinho è sicuramente uno dei personaggi più iconici del calcio moderno nonché uno dei più divisivi. Dopo aver vinto tutto e aver guidato i migliori club al mondo lo Special One è tornato in Serie A la scorsa estate per guidare la Roma e riscattarsi dopo due esperienze deludenti alla guida di Manchester United e Tottenham Hotspur.

L’avventura nella capitale sta andando avanti tra alti e bassi, e proprio recentemente la rocambolesca sconfitta rimediata contro la Juventus ha acceso nuovamente i suoi detrattori, che più che non riconoscere la sua indubbia preparazione lo hanno spesso attaccato sul piano personale condannando certi suoi atteggiamenti.

Proprio riguardo quest’ultimo aspetto ecco che il tecnico portoghese è stato oggetto di discussione anche in Spagna, quando durante la trasmissione “El Hormiguero” l’ospite del conduttore Juanma Castaño, il giornalista Pablo Motos, ha ricordato un episodio avvenuto ai tempi in cui Mourinho guidava il Real Madrid.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mourinho, duro attacco in tv di un conduttore spagnolo

Motos avrebbe avuto ospite nel suo programma Justin Bieber, cantante canadese che tra i milioni di teenager che lo seguono annovera anche i figli dello Special One Matilde e José Junior. Proprio per permettere ai due di incontrare il loro idolo, in un evento che prevedeva la presenza di appena 140 persone tra il pubblico, Mourinho si sarebbe esposto con il conduttore.

Ne sarebbe nato un patto: Motos avrebbe invitato i figli dell’allora tecnico del Real Madrid, che in futuro avrebbe ricambiato venendo lui stesso ospite del programma. Un accordo che però Mourinho non ha rispettato mandando su tutte le furie il conduttore.

“Mi ha fregato. Di solito non lavoro con chi fa il gioco delle tre carte. Un conto è essere ingannati, un altro abbandonare un’intera squadra che aveva organizzato un programma per lui. Non ha nemmeno chiamato per dire che non sarebbe più venuto.”

LEGGI ANCHE>>>“Basta, ho deciso”: calciomercato Juventus, arriva l’annuncio ufficiale

Un episodio che il conduttore non ha dimenticato, anche se dopo essersi tolto questo sassolino dalla scarpa è sembrato volersi mettere alle spalle: “Per favore, non parlatemi più di lui”.