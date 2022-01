“Basta, ho deciso”: calciomercato Juventus, arriva l’annuncio ufficiale

La Juventus pensa a come ovviare all’infortunio di Chiesa, ma una possibile soluzione low cost è stata smentita dal diretto interessato.

All’indomani del prezioso e rocambolesco successo sulla Roma di José Mourinho, che ha restituito fiducia a tutto un ambiente depresso da un inizio di stagione tra alti e bassi, la Juventus si è trovata costretta a fare i conti con il brutto infortunio rimediato nella sfida dell’Olimpico da Federico Chiesa.

L’esterno bianconero e della Nazionale si è rotto il crociato e dovrà stare fuori per almeno 6 mesi. Una botta tremenda sia per l’Italia di Roberto Mancini, attesa a marzo dagli spareggi validi per andare ai Mondiali in Qatar, sia per la Juventus stessa. Da quando è arrivato a Torino, infatti, Chiesa è stato uno dei migliori nonostante il momento non brillantissimo vissuto dalla società bianconera.

Che adesso deve correre ai ripari e sostituire in qualche modo il suo giovane campione. Ma come? I soldi in cassa sono quelli che sono, e per questo nelle ultime ore era spuntata fuori la suggestiva ipotesi di un ritorno a sorpresa. Quello di Douglas Costa, 31 anni compiuti lo scorso settembre e reduce dal deludente ritorno (in prestito) al Gremio.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa deciso: “Resto al Gremio”

Un “secondo matrimonio” (il giocatore è cresciuto nel club brasiliano, militandovi dai 12 ai 20 anni prima di spiccare il volo per l’Europa) che non è andato come tutte le parti interessate speravano. Talento tanto accecante quanto purtroppo intermittente, Douglas Costa è stato girato in prestito dalla Juventus dopo un altro “ritorno”, al Bayern Monaco, dove non aveva brillato.

Anche al Gremio non è andata nel migliore dei modi: il club è retrocesso al termine della Série A 2021, un tonfo che è arrivato nonostante il successo finale sull’Atletico Mineiro campione del Brasile. Una vittoria firmata da Douglas Costa, che pochi giorni prima aveva polemizzato con il club reo di non avergli concesso il permesso per sposarsi con la fidanzata.

Una polemica che insieme alla retrocessione aveva alimentato fantasie sul futuro del giocatore. Arabia Saudita? MLS? Il ritorno alla Juventus per sostituire Chiesa? Tutte opzioni valide che però Douglas Costa ha smentito oggi con un lungo e appassionato post su Instagram.

“Mi voglio scusare con il popolo del Gremio, ho agito di impulso e non ricapiterà. Non importa chi ha sbagliato cosa, ho rinunciato a molto per venire qui e non me ne andrò fino a quando non riporterò il club dove merita. Smettete di leggere le fake news.”

Questo, in sintesi, il contenuto del post con cui Douglas Costa chiude a un ritorno alla Juventus. Che dovrà guardarsi intorno per trovare un sostituto di Chiesa a basso costo, impresa tutt’altro che semplice.