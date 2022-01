Oltraggio ad Agnelli: duro gesto inatteso durante la Supercoppa

Clima teso in casa Juventus: durante la finale di Supercoppa i tifosi hanno criticato apertamente il presidente Agnelli.

Momento critico alla Juventus, dopo la sconfitta patita per mano dell’Inter: il gol siglato nei secondi conclusivi della Supercoppa Italiana da Alexis Sanchez ha consentito ai nerazzurri di conquistare il primo titolo stagionale, lasciando ai bianconeri una serie di interrogativi in vista dei prossimi impegni.

Una delusione che si aggiunge a quelle giù vissute dall’inizio del campionato dalla squadra di Massimiliano Allegri, quinta in campionato e -3 dal quarto posto. La distanza dalla vetta, occupata proprio dalla formazione di Simone Inzaghi, è siderale (11 punti) e non è bastata la vittoria ottenuta in rimonta ai danni della Roma per calmare i tifosi.

I quali, prima della sfida di ieri, hanno voluto contestare apertamente il presidente della Juventus Andrea Agnelli attraverso uno striscione apparso sulle tribune. Il messaggio, come si evince dalla foto, non è del tutto chiaro (“Agnelli muori” o “Agnelli fuori”): sta di fatto che l’ambiente è deluso e si aspettava decisamente di più dal club.

Juventus, il gesto oltraggioso verso Agnelli

Il ko in Supercoppa, unito alla contestazione dei tifosi, rischia quindi di aprire una crisi alla Continassa. Oggi avrà luogo un summit e non è da escludere che la dirigenza, alla luce delle difficoltà riscontrate dall’allenatore Allegri, decida di tornare sul mercato così da potenziare la squadra e rilanciare le ambizioni di gloria della Juventus.

In questi giorni, ad esempio, sono stati intensificati i contatti con lo Zenit San Pietroburgo riguardanti Sardar Azmoun. Resta poi viva la pista che porta a Pierre-Emerick Aubameyang, impegnato in Coppa d’Africa e in rotta di collisione con l’Arsenal che lo ha privato della fascia da capitano escludendolo dalle ultime convocazioni.