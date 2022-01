Juventus, Bonucci furioso dopo il gol dell’Inter: ecco con chi ha litigato

Pochi secondi prima del gol di Sanchez, Bonucci era a bordocampo in attesa di subentrare per i calci di rigore.

Da pochi minuti è terminata la finale di Supercoppa Italiana tra l’Inter e la Juventus con il risultato di 2-1 a favore dei nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, considerata la favorita da tutti, comincia il match subito con un gran ritmo, sfiorando il gol prima con de Vrij e poi con Lautaro Martinez.

All’11’ ci sono state tantissime polemiche per la scelta di Doveri di non concedere un calcio di rigore all’Inter per un fallo di Chiellini su Barella. La Juventus prende coraggio e passa in vantaggio al 25′ con il colpo di testa di McKennie, servito da un cross di Morata.

Dopo alcuni minuti sotto schock, Dzeko è furbo ad anticipare De Sciglio e a farsi fare un fallo da rigore. Sul dischetto c’è Lautaro Martinez, e non Calhanoglu, che riesce a battere Perin. Il secondo tempo incomincia con un due occasioni di Bernardeschi e dalla risposta dell’Inter con il colpo di testa di Dumfries, respinto da Perin.

Juventus, Bonucci litiga con il segretario dell’Inter

Il match, con il passare dei minuti, scivola verso i tempi supplementari. Tutto fa pensare ai calci di rigore, ma al 120′ Darmian è bravissimo a rubare palla ad Alex Sandro e servire a Sanchez che sigla il gol decisivo.

Subito dopo il gol dell‘Inter, le telecamere di ‘Mediaset’ inquadrano Bonucci mentre litiga con Cristiano Mozzillo, segretario della prima squadra nerazzurra. Il difensore era fermo a bordocampo in attesa di subentrare per essere tra i rigoristi. Allegri ha più volte detto ai suoi di fare un fallo tattico per far entrare il centrale, ma poi c’è stato il gol di Sanchez che ha consegnato il trofeo a Simone Inzaghi.