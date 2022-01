Calciomercato Atalanta, Gasperini approva: trattativa per l’attaccante

L’Atalanta ha scelto di rinunciare momentaneamente a uno dei suoi uomini: Gasperini ha aperto le porte per un prestito alla Sampdoria

Il calciomercato dell’Atalanta si muove pure in uscita. I nerazzurri vogliono mantenere il quarto posto per centrare la Champions League per il terzo anno consecutivo.

La dirigenza orobica tuttavia è anche alla ricerca del modo per permettere ai propri giovani per sbocciare e tornare pronti per rientrare nei piani di Gasperini. Il tecnico ha già dato l’ok ad una partenza importante. In prestito, chiaramente.

Atalanta, c’è il sì di Gasperini: Piccoli può partire, si muove la Sampdoria per riportarlo in Liguria

Roberto Piccoli è uno dei giovani attaccanti italiani più interessanti presenti in circolazione. Il calciatore ha già vissuto un’esperienza lontana dai nerazzurri nella passata stagione quando si è messo in mostra con lo Spezia.

Nel corso di questo calciomercato invernale, l’attaccante classe 2001 potrebbe tornare nuovamente in Liguria. In precedenza si è fatto avanti il Genoa per lui. Piccoli è stato vicinissimo ai rossoblù. Ora però è l’altra squadra di Genova a bussare forte per lui. Secondo ‘Tuttomercatoweb.com’, tra le parti sono già in corso dei contatti.

La Sampdoria tuttavia deve prima liberarsi di Ernesto Torregrossa, prelevato un anno fa dal Brescia. L’attaccante ha trovato poco spazio in maglia doriana.

Roberto Piccoli ha firmato una rete in questa stagione, alla prima giornata. Gian Piero Gasperini lo ha utilizzato in diverse giornate per piccoli scampoli di match ricorrendo a lui come bomber di scorta. Alla Sampdoria potrebbe trovare maggiore spazio.