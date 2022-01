“Sarri lo vuole subito”: Lazio, pronto il colpo dall’Inter

La Lazio ha posto il mirino in casa dell’Inter dell’ex Inzaghi: Sarri è interessato ad un calciatore che ha avuto poco protagonismo finora

Maurizio Sarri guarda già oltre. Nella seconda parte di campionato la Lazio dovrà dare l’assalto alle posizioni che danno l’Europa, accesso sbarrato all’ottavo posto. Per farlo ha bisogno di trovare continuità ed eliminare le difficoltà dell’ultimo periodo in cui sono arrivati un pareggio con l’Empoli e la sconfitta con l’Inter.

Proprio in casa nerazzurro c’è un profilo che fa gola al tecnico campano. Per i biancocelesti rappresenta un’ottima opportunità di mercato. La società del presidente Claudio Lotito è intenzionata a sferrare l’attacco e ha già cominciato a muoversi”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, Tare vuole accontentare Sarri: contatti con il ‘pupillo’ Matias Vecino, il tecnico lo vuole già a gennaio

La Lazio sta pensando pure a ricercare degli elementi utili alla causa del tecnico per la prossima stagione. L’intenzione è quella di costruire una squadra sempre più ad immagine e somiglianza di Maurizio Sarri. In quest’ottica va inquadrata anche la ricerca di Matias Vecino. Il calciatore uruguagio è in scadenza con l’Inter.

Il calciatore non sta trovando molto spazio in nerazzurro. Nella prima parte di stagione con Simone Inzaghi è sceso in campo 16 volte tra campionato e Champions League, firmando pure un gol. Nella stragrande maggioranza dei casi tuttavia si è dovuto accontentare di un minutaggio modesto, accumulato a partita in corso.

Secondo il giornalista Nicolò Schirà, la Lazio sarebbe già al lavoro per aggiungere il centrocampista alla rosa della prossima stagione. Il suo contratto con l’Inter scadrà a giugno. L’offerta della Lazio prevede tre anni di contratti. Sarri in realtà, continua Schira, vorrebbe contare sul calciatore già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> “Non lo sapeva neanche…”: Sampdoria, che attacco dal bianconero

Matias Vecino si è imposto a certi livelli proprio sotto la guida di Maurizio Sarri con il quale è sbocciato all’Empoli. Il calciatore tornerebbe quindi a lavorare con lui a distanza di sette anni.