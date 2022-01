Inter, tre cessioni e un nuovo centrocampista: la nuova idea di Inzaghi

Le cessioni dell’Inter potrebbe stravolgere il mercato nerazzurro già dall’attuale sessione invernale. Tre addii imminente e caccia a un nuovo centrocampista: Inzaghi è pronto a puntare l’indice su un suo pupillo

Il mercato dell’Inter di gennaio partirà da tre addii imminenti. Vecino lascerà i nerazzurri nel corso dei prossimi giorni. Il centrocampista piace a diversi club di Serie A, ma non è escluso un suo trasferimento in Inghilterra.

Torino e Lazio osservano interessate: Sarri accoglierebbe il giocatore di buon grado in maglia biancoceleste. L’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus, potrebbe puntare su di lui per potenziare la linea mediana dei capitolini.

Non solo Vecino, occhio puntati anche sul possibile addio di Sensi, il quale piace particolarmente al Sassuolo e non è escluso che il giocatore possa far ritorno in magliare neroverde almeno fino al termine della stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cessioni Inter, Sanchez resta: Ranocchia potrebbe dire addio

Dopo le ultime prestazioni decisamente convincenti, l’Inter è pronta a blindare Sanchez almeno fino al termine del campionato. Inzaghi è soddisfatto del suo attaccante e vorrebbe confermarlo in nerazzurro fino a giugno. Da valutare anche il futuro di Ranocchia, il quale potrebbe dire addio all’Inter a gennaio. L’ex Bari piace a Genoa e Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali, spunta Pirlo per la panchina: “Ma i giocatori…”

Sul mercato in entrata, invece, il sogno nel cassetto dei nerazzurri è Luis Alberto, pupillo di Inzaghi, ma obiettivo di difficile percorrenza. La Lazio aprirebbe all’addio dello spagnolo solamente a titolo definitivo di fronte a un’offerta da circa 50 milioni di euro.