Coppa d’Africa senza fine: un match pronto ad essere rigiocato

Incredibile quanto successo in Coppa d’Africa. L’errore costa carissimo e adesso il match incriminato potrebbe essere rigiocato.

La Coppa d’Africa è appena iniziata, ma potrebbe già esserci un episodio destinato a fare la storia. L’incredibile errore ha scatenato polemiche e ricorsi e adesso la CAF potrebbe prendere la storica decisione di far rigiocare il match incriminato.

Ma andiamo con ordine: ieri durante il match tra Tunisia e Mali, l’arbitro Janny Sikazwe fischia la fine. Una cosa normalissima, se non fosse che il triplice fischio è avvenuto non dopo i 90′ di gioco e il possibile recupero, ma al minuto 85. L’arbitro resosi conto dell’errore ha poi fatto riprendere il gioco, ma ha nuovamente fischiato in anticipo: al 89’47”.

Naturalmente la Tunisia, che in quel momento era in svantaggio per 1-0 e che stava provando ad imbastire le ultime azioni offensive, è andata su tutte le furie, accerchiando l’arbitro. L’organizzazione ha poi provato a far ripartire il match, facendo dirigere gli ultimi istanti al quarto uomo. La Tunisia ha però rifiutato, presentando immediatamente ricorso.

Coppa d’Africa, l’imbarazzo della CAF e la possibilità di rigiocare

La palla è quindi passata in mano agli avvocati tunisini che hanno avviato tutto l’iter per spingere la CAF a far rigiocare la partita. La confederazione africana dal canto suo, oltre alla prevedibilissima sospensione che infliggerà all’arbitro, non può non prendere atto dell’irregolarità del match.

Gli organizzatori della competizione si sono limitati a dichiarare di aver trasmetto alla CAF tutti gli atti. Il rematch per tanto, dal punto di vista del regolamento, non è un’ipotesi da scartare al momento.