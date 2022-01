Rissa e squalifica, Allegri e Agnelli tremano: Juve, che succede

La sconfitta rocambolesca di ieri in Supercoppa contro l’Inter ha lasciato parecchi strascichi in casa Juve. E adesso c’è un altro problema.

Una sconfitta che fa male, soprattutto per come è maturata. Il ko della Juve in Supercoppa contro l’Inter rischia di lasciare pesanti strascichi, sia dal punto di vista psicologico che da quello della giustizia sportiva.

L’episodio incriminato è quello accaduto praticamente al termine del secondo supplementare, dopo che Alexis Sanchez con il suo gol aveva regalato ai nerazzurri la vittoria e il trofeo. Una rete che è arrivata proprio mentre la Juve stava cercando il fallo tattico per consentire l’ingresso di Bonucci per i probabili, in quel momento, calci di rigore.

Esultanza dell’Inter e rabbia Juve. Con lo stesso Bonucci che si è lasciato andare ad una reazione per nulla tollerabile, inveendo contro il segretario generale dell’Inter Mozzillo, il quale stava esultando per la vittoria della sua squadra. Parole e minacce pesanti, che non sono sfuggite alle orecchie dei procuratori federali a bordo campo.

Bonucci perde la testa, cosa rischia il difensore della Juve?

L’episodio, rientrato quasi subito, avrà presumibilmente degli strascichi non indifferenti. La reazione di Bonucci, difficilmente giustificabile anche a fronte della tensione agonistica del momento, è già sotto la lente del Giudice Sportivo.

L’ipotesi più accreditata, come suggerisce anche il quotidiano ‘Il Tempo’, potrebbe essere una squalifica da scontare in campionato. Difficile prevedere l’entità, ma certamente in casa Juve adesso, oltre alla delusione per il trofeo perso nei secondi finali, c’è il timore per uno stop da parte del Giudice Sportivo a Bonucci.