“Scandaloso…”: clamoroso Napoli-Fiorentina, è successo di tutto

Match rocambolesco nel match di Ottavi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Gran finale e polemiche con tre espulsioni e reti.

Tante emozioni nel match valido per gli Ottavi di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Le due squadre hanno giocato un bel match a viso aperto, ma oltre a loro è stato l’arbitro Ayroldi il protagonista assoluto del match.

Tre espulsioni, due per i partenopei ed una per la Fiorentina e un finale di gara, a dir poco rocambolesco. Il Napoli, in nove uomini, ha trovato il pari nei minuti di recupero con una rete di Andrea Petagna.

A passare in vantaggio sono i viola con il solito Dusan Vlahovic, ma Mertens pareggia poco dopo sfruttando ad un errore di Dragowski.

Napoli-Fiorentina, finale con tante polemiche

Dopo le espulsioni di Dragowski e di Lozano, al 93 minuto è cambiata nuovamente la gara. Fabian Ruiz ha fermato un gran contropiede della Fiorentina prendendosi cosi il doppio giallo. Gran proteste del club gigliato in quanto il neo entrato Ikone si stava dirigendo verso la porta.

Sul ribaltamento di fronte il club azzurro ha attaccato in 9 ed ha trovato cosi il pari con la rete di Petagna. Le due squadre sono ora andate ai supplementari.

