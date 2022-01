“Come ti permetti?”: Inter-Juve, un nerazzurro fa infuriare i suoi tifosi

I tifosi dell’Inter non hanno gradito un post sui social comparso poco prima della Supercoppa Italiana contro la Juventus di Allegri

Il primo trofeo della stagione è terminato nelle bacheca dell’Inter. Simone Inzaghi è risultato subito vincente e ha beffato Max Allegri sulla linea del traguardo con il gol di Alexis Sanchez arrivato durante l’ultima azione della partita. Una beffa atroce per la Juventus.

Sui social, la Supercoppa Italiana tuttavia ha generato un altro tipo di polemica anche prima, durante e dopo la partita. Come accade per ogni ‘derby d’Italia’, non è mancato l’episodio che ha acceso gli animi e rinfrescato la rivalità fra le due squadre.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, i tifosi infuriati nuovamente contro Vidal: il post prima della Supercoppa Italiana non è piaciuto

Il centrocampista cileno prima della partita di ieri sera che ha consegnato il primo trofeo della stagione in Italia ha pubblicato su Instagram un post con due foto che lo ritraggono mentre esulta con entrambe le maglie, quelle di Inter e Juventus. Un passato a strisce bianconere che i supporter interisti non gli perdonano. E così, non sono mancati i commenti negativi. Da “cancella sta roba ti prego” a “togliti subito quella m…a di maglia”. Tantissime le reazioni non proprio entusiaste per il momento amarcord con cui Vidal si è avvicinato al match.

Già in un’altra occasione, prima di un incrocio con la Juventus, Vidal aveva indispettito i tifosi nerazzurri. A gennaio scorso, infatti, salutando Giorgio Chiellini prima di un’altra sfida, il cileno ha baciato inavvertitamente la maglia del difensore sul punto in cui era presente il logo dei bianconeri. Un gesto percepito come una mancanza di rispetto da parte dei sostenitori interisti che lo hanno poi ‘perdonato’ per il gol che ha contribuito al successo della squadra allenata in quel momento da Antonio Conte. Il calciatore in quella circostanza ha poi spiegato su Instagram che il bacio in quel punto è stato soltanto frutto del caso, il suo gesto voleva semplicemente essere un gesto d’affetto nei confronti di un amico.

LEGGI ANCHE >>> Inter, tre cessioni e un nuovo centrocampista: la nuova idea di Inzaghi

Arturo Vidal è subentrato sul terreno di gioco all’ottantanovesimo. Il centrocampista è subentrato a Nicolò Barella ed è poi rimasto in campo durante i supplementari. Il cartellino giallo rimediato poco prima del 2-1 firmato da Sanchez ha anche rimediato un cartellino giallo, a testimonianza del fatto che contro la sua ex squadra non si è comunque risparmiato.