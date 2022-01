“Non mi faccio prendere per il c*lo!”: Allegri, così è arrivata la squalifica

Allegri non si è seduto in panchina contro la Roma a causa di alcune frasi ingiuriose dette nei confrontri di Sozza, arbitro di Juve-Napoli.

Con la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, la Juventus non ha centrato il primo obiettivo stagionale. I bianconeri adesso sono chiamati a rispondere in campionato, dove giocheranno domani sera all’Allianz Stadium contro l‘Udinese. Gli uomini di Allegri faranno di tutto per vincere per mettere pressione sia al Napoli che all’Atalanta.

I bianconeri hanno tre punti di svantaggio sull’Atalanta quarta, ma con una gara in più rispetto alla squadra di Gasperini. La ‘Vecchia Signora’ era quasi tagliata fuori dalla lotta Champions League al 70′ del match contro la Roma, ma poi la vittoria rocambolesca per 3-4 ha tenuto a galla le speranze juventine.

La Juventus è impegnata anche sul fronte calciomercato, visto l’infortunio di Chiesa. Il laterale resterà fuori per il resto della stagione e il team piemontese, quindi, è costretto a prendere un suo sostituto. Tra i nomi considerati ci sono quelli di Martial ed Origi, che potrebbero giocare sia sulla fascia sinistra che al centro dell’attacco.

Juventus-Napoli, svelate le parole di Allegri nei confronti dell’arbitro Sozza

Il 2022 della ‘Vecchia Signora’ è iniziato con il pareggio interno contro il Napoli. Per la Juventus è stato un risultato deludente, considerando le tantissime assenze tra i partenopei. Dopo quel match, Allegri è stato squalificato causa di alcune frasi gravemente offensive nei confronti di Sozza, arbitro della partita contro la squadra di Spalletti.

Il ‘Tempo’, nell’edizione di oggi, ha svelato le frasi ingiuriose del tecnico toscano nei confronti del direttore di gara: “E’ un cogl****. Testa di c***o, deve recuperare 12 minuti e non 5. Vi state facendo prendere per il c***o. Stavano sempre per terra, facendo continue sceneggiate napoletane. Ora basta, non importa se mi squalificano per tre mesi”. Allegri ha poi aspettato l’arbitro Sozza negli spogliatoi: “Sei un cog****e. Non mi faccio prendere per il c***o da un cog****e”.