Juve-Icardi, non è finita: il piano B arriva dalla Premier League

Icardi alla Juve:. La sensazione è che i bianconeri sarebbero pronti a tornare all’attacco sul centravanti argentino. Gli ultimi dettagli di una trattativa pronta a ritornare nel vivo

Icardi potrebbe dire sì alla Juventus nella parte finale di mercato, ma prima bisognerà cercare di convincere il PSG a dire sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato nei prossimi 18 mesi. Non è escluso che la Juve possa valutare l’idea di proporre un obbligo di riscatto al termine di due anni.

La prima idea bianconera, però, resta quella di cercare di convincere il PSG a dire sì al prestito oneroso, anche da 18 mesi, per poi valutare il da farsi al termine della prossima stagione. Icardi, dal canto suo, preferirebbe una nuova destinazione definitiva fin da subito.

Trattativa complicata, ma non impossibile. La Juventus non punterà su un nuovo esterno offensivo, ma concentrerà le sue attenzioni su un nuovo terminale d’attacco. Icardi resta in pole, più defilato Scamacca.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Icardi alla Juve, Aubameyang piano B low cost: la situazione

Non solo Icardi: qualora il PSG dovesse dire no al possibile prestito con diritto di riscatto, la Juventus potrebbe aprire le porte all’idea Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal potrebbe lasciare i Gunners fin da subito aprendo, di fatto, all’inizio di una nuova avventura.

LEGGI ANCHE>>>La Fiorentina ha già deciso quando dire addio a Vlahovic

Aubameyang non starebbe riscaldando particolarmente il cuore e l’entusiasmo della dirigenza bianconero, ma le possibili complicazioni per l’affare Icardi potrebbe portare la Juventus a valutare il nuovo piano B. Aubameyang arriverebbe in prestito per 6 o 18 mesi.