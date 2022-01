“Non mi stupirei se…” Juve, arriva la previsione su Dybala

Continua a tenere banco in casa Juve il futuro di Paulo Dybala. Ora arriva una previsione che fa tremare i tifosi bianconeri.

Il futuro di Dybala sembra essere sempre meno a tinte bianconere. L’attaccante argentino, giunto ormai alla piena maturità calcistica, cerca un modo per confermarsi definitivamente nell’élite del pallone. La Juve dal canto suo continua a riflettere sulle opportunità di rinnovare a certe cifre.

Ecco che negli ultimi giorni sono aumentate le quotazioni di un suo addio a zero. Dybala è in scadenza di contratto il 30 giugno e naturalmente un profilo come il suo a parametro zero ha già attirato l’attenzione di tantissime big.

L’ipotesi che attualmente sta prendendo piede ha del clamoroso. Tra le pretendenti infatti potrebbe esserci anche l‘Inter. Beppe Marotta, che conosce bene Dybala visto il suo passato juventino, starebbe seriamente pensando di sottrarre il talento argentino alla rivale di sempre.

Dybala-Inter, perché no? L’ex dirigente del Palermo è fiducioso

A dare speranze ai tifosi dell’Inter ci ha pensato Gugliemo Miccichè, ex dirigente del Palermo all’epoca di Dybala. Fu lui infatti che, dopo una lunga trattativa, cedette l’argentino alla Juve… di Marotta.

“Fu Marotta a prenderlo battendo una folta concorrenza.” ha dichiarato l’ex dirigente ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ “Non mi stupirei se provasse di nuovo il colpo. La Juve farebbe un grandissimo errore a privarsi di lui, l’Inter invece un grandissimo colpo. Secondo me non ci sarebbero nemmeno tanti problemi economici o di campo. Può convivere alla perfezione con Lautaro.”