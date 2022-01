Serie A, il primo colpaccio del nuovo presidente è ufficiale

Si movimenta il mercato nella parte bassa della classifica di Serie A. La Salernitana piazza il primo colpo della nuova gestione.

Oggi giornata molto intensa sul fronte mercato in Serie A, soprattutto per quanto riguarda le squadre di medio-bassa classifica. Il Venezia ha ufficializzato l’arrivo del portoghese ex Manchester United Nani, ma anche le dirette concorrenti hanno messo a segno dei movimenti in entrata.

Colpi che non riguardano solo il campo, ma anche il dietro la scrivania. La Salernitana infatti ha appena ufficializzato, attraverso un comunicato, una notizia che era nell’aria da giorni: l’inserimento di Walter Sabatini nei quadri dirigenziali come nuovo direttore sportivo.

Il neo presidente Iervolino, che a quanto pare non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca circa la permanenza in Serie A della Salernitana, ha così deciso di affidarsi nella mani dell’esperto ex dirigente tra le altre di Bologna e Roma. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver formalizzato l’accordo con il Sig. Walter Sabatini che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo” si legge nel comunicato emesso dalla società campana.

Salernitana, arriva Sabatini: quali saranno le prime mosse di mercato?

Sabatini, che già domani seguirà la squadra nel match contro la Lazio, è adesso chiamato ad un compito non certo semplice: ricostruire una squadra in grado quantomeno di lottare per la salvezza. Diversi i movimenti che i granata dovranno fare, sia in entrata che in uscita.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ i primi movimenti di Sabatini potrebbero già essere pensati in grande. Sogno o suggestione è il colpo di due ex rispettivamente di Roma e Lazio: Perotti e Hernanes. Vedremo se Sabatini riuscirà a presentarsi con questo doppio regalo per i suoi nuovi tifosi.