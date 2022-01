Calciomercato Sampdoria, colpo a sorpresa: “Si scalda la pista”

Il Milan ora congela l’operazione per Gabbia alla Sampdoria, il club pensa a un altro profilo per la propria difesa

La Sampdoria credeva di poter concludere, in breve tempo e senza troppi problemi, l’operazione di mercato per il trasferimento di Matteo Gabbia. Il difensore centrale sarebbe approdato tra le file della squadra di D’Aversa per trovare più minuti di gioco ma ora è tutto fermo. Spunta un nome nuovo sul taccuino dei blucerchiati.

Fikayo Tomori è stato fino a questo momento un punto cardine della difesa del Milan, insieme a Simon Kjaer. Il danese, però, a causa dell’infortunio al crociato rimediato contro il Genoa il primo dicembre 2021, non sarà a disposizione di Pioli per diversi mesi. La stessa sorte, sempre contro il Genoa e anche se con un recupero più veloce, è toccata quindi anche all’altro difensore rossonero.

Il Milan, perciò, ora non può più permettersi di cedere Gabbia. La sua presenza è diventata indispensabile per Stefano Pioli, dal momento che in difesa i nomi a disposizione ora scarseggiano. La Sampdoria, però, non vuole rinunciare alla possibilità di rinforzare la propria difesa. Spunta un profilo nuovo, che piace al club blucerchiato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Sampdoria, spunta il nome di Magnani per la difesa: si complica la trattativa per Gabbia

Secondo quanto si può apprendere tra le righe di ‘Tuttosport’, ora ci sarebbe una novità in merito al calciomercato della Sampdoria. Dopo i problemi nuovi legati alla trattativa per Matteo Gabbia, che con ogni probabilità resterà a Milano dopo l’infortunio rimediato nella serata di ieri in Coppa Italia da Tomori, spunta un nome nuovo per la difesa dei blucerchiati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, colpo per Gasperini: l’offerta sblocca l’affare

Roberto D’Aversa ha bisogno di rinforzi e il nome giusto potrebbe essere quello di Giangiacomo Magnani. Il capitano dell’Hellas Verona, infatti, piace alla Samp. Ma la sua squadra di appartenenza avrebbe già rifiutato, nei giorni scorsi, un’offerta ricevuta dalla Salernitana. Si attendono le prossime ore per comprendere se ci saranno novità in merito. Come di legge su ‘Tuttosport’, però: “Si scalda la pista“.