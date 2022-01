Calciomercato Atalanta, colpo per Gasperini: l’offerta sblocca l’affare

Atalanta e Lazio potrebbero incontrarsi presto in sede di calciomercato, ma la Dea si farà avanti soltanto in un caso.

Giunti alla metà del mese di gennaio, le squadre di Serie A hanno già ben definito la loro strategia di calciomercato. Generalmente, cessioni eccellenti e grandi acquisti non avvengono in questo periodo dell’anno, ma può esserci una sistemazione degli esuberi.

In casa Lazio ne spicca uno ed è Manuel Lazzari. Più che altro, il difensore/centrocampista potrebbe essere l’unico elemento dal quale ricavare effettivamente un gruzzoletto con cui costituire un tesoro da spendere tra gennaio e l’estate.

Atalanta-Lazio, Lazzari al centro del calciomercato: servono 20 milioni di euro

Soltanto qualche mese fa, il presidente Claudio Lotito aveva chiarito la cifra di base per trattare il calciatore ovvero 20 milioni di euro. Un conguaglio economico giudicato dai più come oneroso e per tale ragione Torino e Bologna si erano tirate indietro. In corsa c’era l’Inter ma oggi la pista più concreta potrebbe condurre all’Atalanta di Percassi.

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, al momento ai biancocelesti non sono comunque giunte offerte concrete per Lazzari. La stessa Atalanta, interessata al calciatore, non si è fatta avanti poiché per acquistare ha bisogno di cedere. In uscita c’è Hans Hateboer, per il quale si attende che si presenti il Newcastle. La richiesta anche in questo caso è di 20 milioni di euro, i sufficienti per il calciatore della Lazio, ma nemmeno gli inglesi paiono così entusiasti di sborsare la cifra. Restano ancora due settimane a disposizione per sbrogliare la questione e per cercare di accontentare sia Sarri che Gasperini tra acquisti e cessioni per questa seconda parte di stagione.