“Vola in Spagna in prestito”: Donnarumma-Navas, decisione obbligata

Il costante dualismo tra Donnarumma e Keylor Navas ha spinto il Paris Saint Germain a prendere una decisione: cessione vicina.

Il Paris Saint Germain, dopo una campagna acquisti estiva senza precedenti che ha consentito di portare sotto la Tour Eiffel (tra gli altri) Lionel Messi ed Gianluigi Donnarumma, approfitterà di questa sessione di mercato per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Mauricio Pochettino e trovare una sistemazione ai giocatori finiti fuori dal progetto.

Il primo a partire sarà Sergio Rico. Lo spagnolo, in questa stagione, è finito fin da subito ai margini a causa della contemporanea presenza dell’ex Milan e di Keylor Navas. Una concorrenza feroce, che ha consentito allo spagnolo di scendere in campo soltanto una volta e per un totale complessivo di appena 22 minuti.

Il suo addio è da considerare praticamente certo. Per lui, già da qualche giorno, ha iniziato a muoversi il Maiorca che punta a prenderlo in prestito secco fino a giugno. La trattativa, stando a quanto riportato da ‘Rmc’, è in dirittura di arrivo con la fumata bianca che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.

Dualismo Donnarumma-Keylor Navas, Sergio Rico se ne va

In seguito il Paris Saint Germain vaglierà le posizioni di Mauro Icardi e Layvin Kurzawa. Il primo particolare, è stato accostato di recente alla Juventus che però al momento non sembra interessata a piazzare l’affondo decisivo. Il terzino sinistro, invece, è stato proposto alla Lazio tuttavia il suo profilo non scalda il cuore di Maurizio Sarri.

In bilico pure Xavi Simons (piace al Celtic Glasgow) e soprattutto Julian Draxler, che Pochettino ha impiegato 10 volte in Ligue 1 di cui 4 da titolare. Sono quindi giorni di riflessione in casa Psg, che tornerà in campo sabato per affrontare il Brest: ancora non è chiaro chi andrà in porta tuttavia il costante dualismo tra Donnarumma e Navas ha già prodotto la prima “vittima”.