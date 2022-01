Non solo il caso Donnarumma-Navas: PSG, che caos nello spogliatoio

La sfida di Champions League contro il Real Madrid si avvicina ma lo spogliatoio del PSG vacilla: cresce la preoccupazione nel club

Nello spogliatoio del Paris Saint-Germain non tutto fila liscio come dovrebbe. Le scelte prese di volta in volta, match dopo match, per chi tra i grandi campioni debba scendere in campo come titolare lasciano per forza di cose scontento chi non viene preso in considerazione.

Il caso che più ha fatto clamore, fino ad ora, è stato quello che ha coinvolto Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. Il portiere italiano, arrivato al PSG nell’estate dello scorso anno, infatti, deve spesso alternarsi con quello che fino a quel momento è stato considerato come titolare inamovibile.

I giocatori del club parigino, quindi, non sono pienamente contenti e soddisfatti delle scelte prese nella maggior parte delle occasioni e il malcontento all’interno dello spogliatoio inizia a essere abbastanza evidente. C’è chi è perciò finito sotto l’attenzione di tutti: tifosi, giocatori e società stessa.

À quelques encablures du match face au Réal, l’inquiétude grandit au sein du vestiaire parisien. En cause, les méthodes et la gestion de #Pochettino, incomprises par la plupart des joueurs. Son approche des matches et sa philosophie peinent à convaincre 👇 https://t.co/fHrpQ1gE1i — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) January 11, 2022

Pochettino osservato speciale del PSG: l’allenatore non convince e appare sempre più a rischio

Il PSG ha in programma, per le prossime settimane, match importanti tra cui quello di Champions League in cui affronterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Le scelte prese da Mauricio Pochettino, però, non convincono né i giocatori né i tifosi e la sua posizione sembrerebbe essere sempre più a rischio sulla panchina del club primo nella classifica di Ligue 1.

Secondo il giornalista sportivo, Abdellah Boulma, ci sarebbe un malcontento sempre più evidente nello spogliatoio e ciò non renderebbe di certo facile una gestione già abbastanza precaria. Come riferito dal giornalista sul proprio profilo ufficiale ‘Twitter’, quindi: “A due passi dal match contro il Real, nello spogliatoio parigino cresce la preoccupazione. In questione, le modalità e la gestione di Pochettino, fraintese dalla maggior parte dei giocatori. Il suo approccio alle partite e la sua filosofia faticano a convincere”.