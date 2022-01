“Non credo ci riesca…”: Donnarumma, la sentenza che gela il portiere

Donnarumma non è stato scelto come vero titolare del PSG da Pochettino: l’alternanza con Keylor Navas suscita però qualche dubbio

Gianluigi Donnarumma non ha ancora avuto, almeno fino ad oggi, la priorità a livello di titolarità tra le file del PSG. L’allenatore della squadra parigina ha, infatti, optato per la via dell’alternanza, volendo dare fiducia sia al portiere azzurro sia a Keylor Navas.

Donnarumma si è così dovuto adattare a una situazione che probabilmente non avrebbe immaginato, data l’insistenza con cui il Paris Saint-Germain l’ha cercato prima che il trasferimento si concretizzasse. Dopo un lungo tira e molla con il Milan e, appunto, un lungo corteggiamento da parte del club parigino, Donnarumma il 14 luglio 2021 è approdato in Francia.

È però arrivato lì dove titolare, come estremo difensore della squadra, c’era già Keylor Navas. Il classe 1986, dal canto suo, ha firmato il contratto con il PSG il 2 settembre del 2019 ed ha avuto fin da subito grande fiducia. Ora, perciò, è arrivata l’ennesima doccia fredda per Donnarumma: il giornalista Rovera non ha dubbi sul suo destino.

Donnarumma, ennesima sentenza che gela il portiere del PSG: il pensiero di Rovera

Mauricio Pochettino, per la porta del PSG, è come se in un certo senso avesse deciso di ‘non scegliere’ tra Donnarumma e Navas. Secondo il giornalista di ‘RMC Sport’, Simone Rovera, il portiere italiano è come se fosse destinato a dover accettare quest’alternanza ‘obbligata’. Ha perciò dichiarato: “Il numero 1 del PSG deve essere Donnarumma grazie alle sue prestazioni. Per me ci deve essere anche una decisione chiara di Pochettino, ma non credo ci riesca. Secondo me non ha il coraggio di prendere questa decisione per l’importanza che Navas ha avuto in passato“.

“È vero che – ha proseguito Rovera – anche Navas si è comportato bene. In campo darei a Donnarumma un netto vantaggio. So anche che quando non si gioca si fanno domande negli spogliatoi, anche grandi giocatori francesi e sudamericani si dicono che è strano che Donnarumma a volte sia in panchina. Per me il futuro e il presente del PSG è Donnarumma“.