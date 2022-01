Haaland, è arrivato l’annuncio che i tifosi temevano

L’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland ha parlato del suo futuro a margine del match vinto contro il Friburgo.

Erling Haaland continua a macinare gol e record. Il giovane attaccante norvegese del Borussia Dortmund è già a quota 21 reti tra campionato e coppe in questa stagione. Medie stratosferiche, rimpinguate dalla doppietta di quest’oggi dalla doppietta messa a segno contro il Friburgo.

Ed proprio a margine del match di Bundesliga di oggi che Haaland ha voluto chiarire alcune cose riguardo il suo futuro. Le recenti voci di un suo approdo in qualche big europea non l’hanno lasciato indifferente, così come le ‘pressioni’ del Borussia per decidere il suo futuro.

“Fino ad ora ho solo voluto giocare a calcio.” ha dichiarato il norvegese a margine del match. “Il club mi mette pressione per decidere cosa fare la prossima stagione, ma io voglio solo giocare a calcio. Fino ad ora non ho mai parlato per rispetto del club.”

Haaland, record su record. Le big d’Europa sono alla finestra

La media realizzativa di Haaland in questa stagione continua ad essere altissima. Come detto sono già 21 le marcature in questa stagione che, unite a quelle delle ultime due stagioni, parlano di 78 reti in 77 presenze. Più un gol a partita!

Naturale che con queste medie i radar delle big d’Europa siano già allertati da tempo. Fino ad oggi il Borussia Dortmund ha resistito, ma a quanto pare anche i tedeschi stanno spingendo con Haaland per capire le sue intenzioni e quindi regolarsi, anche a livello di calciomercato, di conseguenza.