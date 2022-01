“Secondo solo a Donnarumma”: il consiglio che Mancini non può ignorare

L’Italia cerca ancora il pass per i Mondiali, ma già si pensa alle gerarchie. L’ex portiere è chiaro sul suo ruolo: dietro Donnarumma…

La nazionale italiana deve ancora ottenere il pass per il Mondiale in Qatar del prossimo inverno, ma c’è chi sta già immaginando il totonomi dei convocati. Uno dei sicuri dell’eventuale posto in squadra e della maglia da titolare è Gianluigi Donnarumma. Ma dietro di lui è aperta la corsa per il numero ‘dodici’.

Stefano Sorrentino, ex portiere di lunga esperienza che per anni ha difeso la porta del Chievo Verona in Serie A a tal proposito ha pochi dubbi. Per lui dietro Donnarumma, titolare inamovibile, c’è Alex Meret. E lo ribadisce ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Tolto Donnarumma che è di un’altra categoria, dietro ci vedo subito Alex Meret.” ha dichiarato l’ex portiere. “Per me, se gli infortuni lo lasciano stare, è lui il numero due tra i portieri italiano. Come talento è secondo solo al portiere del PSG. Anche ieri, nonostante il ko pesante del Napoli, si è comportato egregiamente. Non gli si possono dare colpe per i gol subiti, oltretutto in quella situazione di squadra.”

Sorrentino fiducioso: “I portieri italiani di nuovo al top”

Parole al miele non solo per Alex Meret, ma per tutta la scuola portieri italiana. Oltre all’estremo difensore del Napoli, Sorrentino indica altri nomi di altissimo livello: “Ci sono anche Vicario e Cragno, non dimentichiamolo.”

Una scuola portieri che quindi, oltre Donnarumma, continua ad essere talentuosa ed affidabile. “La scuola italiana è tornata grande.” ha affermato Sorrentino. “Dopo anni sono finalmente tornati in voga i portieri italiani e questo è un bene.”