La Fiorentina ha già deciso quando dire addio a Vlahovic

La Fiorentina si è rassegnata a perdere Vlahovic e ha già deciso quando cederlo: la conferma arriva direttamente dal New York Times.

Da quando la legge Bosman è entrata in vigore il calciomercato ha visto cambiare in modo netto gli equilibri di potere tra i club, i calciatori e gli agenti di questi ultimi. Un tempo la squadra che deteneva il cartellino di un giocatore poteva deciderne il futuro quasi a senso unico, oggi invece se questo decide di mettersi di traverso la situazione rischia di complicarsi non poco.

L’ennesimo esempio, in attesa di un equilibrio tra le parti che difficilmente potrà arrivare senza una grande riforma, riguarda la Fiorentina e Dusan Vlahovic. Il club viola ha lanciato il centravanti serbo nel calcio che conta, e registrata la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2023 ha provato a cederlo per valorizzare al massimo la sua esplosione.

La situazione però sta diventando sempre più tesa. Forte dei ben 18 gol messi a segno in 22 gare nella stagione in corso, e sulla scia dei 21 messi a segno in quella passata, Vlahovic vuole scegliere dove proseguire la carriera una volta lasciata Firenze. E finora ha rifiutato numerose destinazioni mettendo in difficoltà il club.

La Fiorentina vuole cedere Vlahovic a gennaio

Per non vedere svalutato il proprio gioiello, che a giugno resterebbe con soli 12 mesi di contratto, la Fiorentina avrebbe infatti deciso di cederlo già nel mercato di gennaio. La conferma arriva direttamente dagli Stati Uniti e dal prestigioso New York Times.

Things getting dicey between Fiorentina and Dusan Vlahovic. He's in no hurry to go, or sign a new contract, with 18 months left on new deal club wants to move him on. They have told him that, including again this week. Situation quite poisonous. — tariq panja (@tariqpanja) January 13, 2022

Una scelta che però si scontra con la volontà di Vlahovic, che non ha nessuna intenzione di muoversi e continua a rifiutare le offerte arrivate sulla scrivania dei suoi procuratori. Compresa quella dell’Arsenal che proprio nelle scorse ore sarebbe stata fermamente respinta al mittente.

Fiorentina-Vlahovic, aria sempre più tesa

La presa di posizione crea ulteriore tensione tra il club e il suo centravanti, che continua a restare un punto fermo per il tecnico Vincenzo Italiano ma allo stesso tempo si trova sempre più ai ferri corti con la dirigenza.

Dopo aver rifiutato le varie proposte di rinnovo del club viola, Vlahovic sembra intenzionato a respingere le varie destinazioni proposte con l’obiettivo di trasferirsi a condizioni più vantaggiose per lui e per il club che lo acquisterà. Che ovviamente potrà riconoscergli un ingaggio superiore.

È il gioco delle parti, che esiste ormai da anni nel mondo del calciomercato ma che in questo caso sta diventando sempre più estremo. La Fiorentina continua a chiedere oltre 50 milioni di euro per il bomber serbo, ma il prezzo è inevitabilmente destinato a scendere con l’avvicinarsi della scadenza del contratto. Una vera e propria telenovela dal finale tutt’altro che scontato.