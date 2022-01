“Non è colpo sua”: Insigne, l’ultima frase accende il caso

Insigne sarà un giocatore del Toronto a partire dal prossimo luglio, ma bisogna aggiungere un nuovo episodio sul suo addio al Napoli.

Il Napoli è uscito dalla Coppa Italia dopo la sconfitta interna di ieri contro la Fiorentina. La squadra Italiano ha vinto al Maradona per 2-5 dopo i tempi supplementari. Gli azzurri stanno recuperando alcuni calciatori ma sono ancora in forte emergenza, visto la precaria condizione fisica di gran parte della rosa.

Roberto Insigne sull’addio di suo fratello al Napoli: “Non è colpa sua”

Spalletti, considerando le tante assenze, ha dovuto schierare quasi la stessa squadra che ha giocato prima contro la Juventus e poi con la Sampdoria. Con la Fiorentina gli unici due cambi rispetto al match di domenica contro i liguri sono stati quelli di Tuanzebe per Juan Jesus e quello di Politano per Insigne.

Se Juan Jesus è stato tenuto in panchina per riposare, Insigne è fuori per infortunio. Il capitano del Napoli ha riportato contro Sampdoria un problema muscolare, che potrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per una ventina di giorni. Non è un periodo facile per il calciatore, visto anche l’ufficialità del suo trasferimento al Toronto il prossimo luglio.

Ci sono state tante polemiche sulla scelta di Insigne di volare in Canada a fine stagione. Su questa decisione è intervenuto Roberto Insigne, giocatore del Benevento e fratello del calciatore azzurro, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La partenza di Lorenzo verso Toronto è ancora lontana? Lontanissima, fa freddo. Ha fatto una scelta importante perché lascerà Napoli, che è casa sua. Dico solo una cosa: non è colpa sua“.

Il Toronto è entusiasta di aver preso Lorenzo Insigne, ma per lui non saranno mesi facili. Il calciatore, che comunque farà di tutto per aiutare il Napoli a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, sarà sempre sotto la lente d’ingradimento da qui al termine della stagione.