“Non solo Insigne…”: Napoli in ansia, un nuovo addio fa tremare i tifosi

L’attaccante del Napoli Mertens è uno dei punti fermi del club azzurro. La società partenopea valuterà nei prossimi mesi cosa fare del belga.

In casa Napoli la squadra di Spalletti sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua stagione. Il club azzurro è stato eliminato oggi con un netto 5 a 2 davanti ai suoi tifosi e l’umore per il tifo partenopeo non è dei migliori.

Pochi giorni fa ha detto addio ufficialmente al Napoli il capitano Lorenzo Insigne, al momento ancora in azzurro, ma che in estate saluterà per andare in Canada, al Toronto.

Il club azzurro ha una situazione rinnovi abbastanza indecifrabile, diversi giocatori sono in scadenza tra questo giugno ed il 2023. Tra pochi mesi uno dei giocatori in scadenza è il belga Dries Mertens.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, cosa ne sarà del futuro di Mertens?

Il ‘folletto’ belga è uno dei pochi giocatori che sta vivendo un momento positivo nel club partenopeo ed anche oggi è andato a segno. Il Napoli ha l’opzione per il rinnovo del contratto, ma come confermato da Cristiano Giuntoli a Mediaset si parlerà di questo solo nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> A Shevchenko non basta il mercato: il Milan passa ai supplementari

Intanto nelle ultime settimane sul giocatore ci sarebbe il pressing dell’Inter Miami, squadra di MLS molto attenta ai talenti nostrani. In questo caso l’azzurro avrebbe la possibilità di tornare a giocare nello stesso campionato del compagno di squadra ed amico Insigne, ma è una situazione in fase di evoluzione e se ne discuterà nei prossimi mesi.